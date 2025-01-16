Дочь жертвы людоеда Спесивцева спустя 30 лет отсудила у него 1 млн рублей

Дочь жертвы маньяка-людоеда Александра Спесивцева смогла отсудить у него денежную компенсацию спустя 30 лет после убийства. Об этом 16 января сообщил РЕН ТВ.

Девушка лишилась матери в возрасте одного года — Спесивцев ее жестоко убил и употребил в пищу. В настоящее время изувер находится в психиатрической больнице на принудительном лечении. однако многие уверены — он просто притворяется душевнобольным, чтобы избежать тюремного заключения.

Суд встал на сторону истицы и присудил ей один миллион рублей компенсации. Правда, неизвестно, каким образом помещенный в лечебное заведение преступник сможет ее выплатить. Отмечается, что у его семьи (мать и сестра Спесивцева были в курсе его преступлений и даже оказывали ему содействие) остался актив в виде квартиры, в которой маньяк и лишал своих жертв жизни.

Дело Спесивцева — одно из самых страшных в истории современной России. Никто до сих пор не знает точное количество его жертв — по некоторым оценкам, оно может превышать 80 человек.

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