Застала неприятную интимную сцену: пьяная многодетная мать домогалась 13-летнего сына своей знакомой

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту растления малолетнего в Киришском районе Ленинградской области. Женщина домогалась сына своей собутыльницы, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Инцидент произошел накануне. К жительнице Ленобласти в гости пришла подруга. Женщины выпили вместе водки, причем гостья — с целью похмелиться. Затем хозяйка вышла на кухню, чтобы там поговорить по телефону, а приятельница осталась в комнате вместе с ее 13-летним сыном.

Когда женщину вернулась, то застала неприятную интимную сцену. После этого она обратилась с заявлением в полицию. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка. О фигурантке дела на данный момент известно, что она растит трех малолетних детей.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области дедушка на протяжении семи лет совращал свою внучку. Помимо нее, пострадала еще одна девочка.