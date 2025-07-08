Засосало в двигатель: мужчину разрубило лопастями на взлетно-посадочной полосе аэропорта

В Италии мужчина ушел из жизни страшным образом — он попал в двигатель самолета, после чего мгновенно скончался. Воздушное судно, по информации Corriere della Sera, готовилось к взлету.

В международном аэропорту Милан-Бергамо неизвестный гражданин смог пробраться на взлетно-посадочную полосу. Он взломал одну из дверей в зоне выдачи багажа и выбежал к самолетам.

Одно из воздушных судов готовилось подняться в небо. На его пути оказался мужчина. Его засосало в двигатель самолета и разрубило лопастями, которые крутились на огромной скорости.

Помимо нарушителя техники безопасности, в инциденте могли пострадать другие его участники. Пилоты из-за случившегося ненадолго потеряли управление, но вскоре смогли выровнять технику.

Ранее единственный выживший при крушении самолета в Индии рассказал, как ему удалось спастись. Мужчина до сих пор не может поверить в то, что остался жив.