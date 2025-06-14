Ему повезло: единственный выживший при крушении самолета в Индии рассказал о спасении

В Индии потерпел крушение самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India. В результате трагедии погибли 274 человека. Единственным, кто выжил, оказался 40-летний Вишвас Кумар Рамеш. Он до сих пор не может поверить, что избежал смерти, передает Ruptly.

Мужчина рассказала на видео о своем спасении. По словам индийца, он понял, что выжил не сразу. Это произошло, как только пассажир злополучного рейса открыл глаза после падения воздушного судна.

Также выживший вспомнил, как выбрался из самолета в открытую дверь. Ему повезло — на другой стороне самолет врезался в здание и там пассажиры не смогли спастись. Сейчас состояние Рамеша оценивается как стабильное. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина лежит на больничной койке с перевязанной рукой.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India потерпел крушение вскоре после взлета. Лайнер с сотнями пассажиров направлялся в Лондон.