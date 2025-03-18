Засмотрелся в телефон и упал с платформы: названа причина смерти четвероклассника в метро Москвы
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В метро Москвы 10-летний мальчик упал с платформы и попал под поезд. Предварительно, четвероклассник засмотрелся в телефон.
Об этом сообщает mk.ru.
Происшествие случилось на станции «Белорусская» утром 18 марта. Ребенок впервые ехал в школу без сопровождения матери, так как ее срочно вызвали на работу. Для мальчика это не первая самостоятельная поездка в подземке.
Родители неоднократно инструктировали сына и напоминали о внимательности в метро. Ребенку принципиально запрещали брать в школу наушники.
Следствие установило, что предварительно школьник засмотрелся в телефон и упал на рельсы. Подняться не оставалось времени, так как поезд подъезжал к платформе.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 10-летний школьник умер на следующий день после свадьбы матери.