Засмотрелся в телефон и упал с платформы: названа причина смерти четвероклассника в метро Москвы

В метро Москвы 10-летний мальчик упал с платформы и попал под поезд. Предварительно, четвероклассник засмотрелся в телефон.

Об этом сообщает mk.ru.

Происшествие случилось на станции «Белорусская» утром 18 марта. Ребенок впервые ехал в школу без сопровождения матери, так как ее срочно вызвали на работу. Для мальчика это не первая самостоятельная поездка в подземке.

Родители неоднократно инструктировали сына и напоминали о внимательности в метро. Ребенку принципиально запрещали брать в школу наушники.

Следствие установило, что предварительно школьник засмотрелся в телефон и упал на рельсы. Подняться не оставалось времени, так как поезд подъезжал к платформе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 10-летний школьник умер на следующий день после свадьбы матери.