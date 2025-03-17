В Подмосковье 11-летний школьник умер на следующий день после свадьбы матери

В общежитии Подмосковья 11-летний школьник найден мертвым на следующий день после свадьбы матери. О каких-либо конфликтах ребенка с отчимом не известно.

О происшествии сообщает mk.ru.

Мальчик умер 16 марта. Он жил в одной комнате общежития с матерью и 18-летним братом. Недавно к ним поселился мужчина матери, а 15 марта взрослые отметили свадьбу.

Сосед рассказал, что «мать погибшего и сожитель частенько выпивали». По словам мужчины, в комнате постоянно были крики и музыка. При этом, когда шумевших просили успокоиться, они замолкали.

По информации издания, женщина с двумя детьми приехала из Украины. Здесь приобрела комнату в общежитии на материнский капитал. Со старшим сыном работала в фирме по производству плитки, младший ходил в школу.

После случившегося женщину и ее мужа увезли в полицию, но вскоре отпустили. Умершего мальчика характеризуют как скромного и застенчивого, в школе его не обижали.

Ранее сообщалось о смерти школьника на уроке в Бурятии. Ребенку резко стало плохо.