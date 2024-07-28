«Заслужил — отвечай!»: сын миллиардера из списка Forbes ударил полицейского в центре Москвы

В Москве за избиение полковника МВД задержан сын миллиардера из списка Forbes Мусы Бажаева. 23-летний Тимур Бажаев вступил в конфликт с полицейским возле стадиона Лужники. О случившемся рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Очевидцы рассказали, что Бажаев пытался проникнуть в Лужники со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. На стадионе готовилось массовое мероприятие — из-за этого усилили режим безопасности.

По другую сторону калитки находился начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александр Махонин. Он не пропустил молодого человека, предложив ему пройти через обычный вход с досмотром. Однако Тимур не послушался стража порядка: мужчина перелез через забор, ударил полковника полиции по лицу и пытался затеять драку.

«Средь бела дня бить по морде полковнику полиции в центре Москвы. Заслужил — отвечай!», — написал Александр Хинштейн.

В итоге Бажаева-младшего задержали и увезли в отделение полиции. Инцидент попал на видео, которое предоставили сотрудникам правоохранительных органов. Хинштейн уверен, что обвиняемому не удастся уйти от ответственности.

Как выяснил РЕН ТВ, Тимур Бажаев является совладельцем нескольких компаний, одна из которых занимается добычей руд и песков драгоценных металлов.

Муса Бажаев — президент и совладелец крупного концерна, который занимается строительством, нефтяной и текстильной промышленностью. В 2020 году, по данным издания Forbes, он занимал 139 место в списке самых богатых людей России. Его состояние оценивается в $750 млн.

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