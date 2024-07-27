Недооценил свою оппонентку: девушка впечатляющих размеров воткнула оперативнику вилку в висок

Жесткая драка произошла между сотрудником полиции и жительницей Краснодара. Она заборола мужчину более легкой комплекции и воткнула ему вилку в висок, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, конфликт случился вечером. Оперативник вернулся домой и встретил жену. Та пожаловалась ему на шумную соседку. Мужчина пошел разбираться с женщиной, но встретил серьезный отпор.

Впечатляющих размеров соседка без одежды набросилась на сотрудника полиции и стала его избивать. В ходе потасовки она воткнула ему вилку в висок.

После нападения пострадавшему оперативнику потребовалась медицинская помощь. Однако он отказался от госпитализации, как на том настаивали врачи.

Ранее в Петербурге чемпионка КЭМПО отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину. Конфликт произошел возле увеселительного заведения.