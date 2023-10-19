Заслуженную артистку РФ обвиняют в управлении крупным наркошопом

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер подозревают в управлении наркошопом, в подчинении у которого находятся шесть десятков курьеров и закладчиков. Известно, что ранее актрису арестовали за покушение на торговлю запрещенным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Примечательно, что на судебном заседании знаменитость отказалась отвечать на вопрос о своей причастности к распространению наркотиков, хотя сама рассказывала о виновности других людей. В конце актриса попросила посадить ее под домашний арест, поскольку она воспитывает ребенка.

Рамилю поддержали некоторые коллеги. Актеры отправили в суд коллективное письмо, в котором отметили, что Искандер является добропорядочной и законопослушной гражданкой. Однако судья все же продлил женщине арест. Артистка будет находится в СИЗО до 22 декабря.

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