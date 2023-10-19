Пасынок Стаса Намина после убийства брата и бабушки звонил жене

Подозреваемый в убийстве родственников старший сын музыканта Стаса Намина после совершенного преступления позвонил жене и ничего не рассказал ей о случившемся. Об этом женщина рассказала лично. Детали разговора стали известны mk.ru.

По данным источника, если судить по хронометражу, разговор пасынка основателя группы «Парк Горького» с супругой состоялся, когда его близкие уже не дышали. При этом в беседе пары не было никаких странностей. Злоумышленник вел себя совершенно обычно.

«Никаких странностей в разговоре не было», - отметила жена подозреваемого.

Также женщина опровергла то, что у ее мужа были какие-то конфликты с родственниками. Более того, она не замечала, чтобы он увлекался запрещенными препаратами. Напомним, что сам приемный сын Намина на допросе рассказал, что совершил убийство из-за того, что часто ссорился с бабушкой и братом. Они заставляли его бросить наркотики и пересмотреть взгляды на жизнь. В итоге, находясь в нетрезвом состоянии мужчина заколол ножом в грудь старушку, а после зарезал молодого человека.

Отметим также, что ранее пасынок Стаса Намина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. В 2007 году он, будучи пьяным, сбил насмерть учительницу на пешеходном переходе.

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