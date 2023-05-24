Заслуженного учителя РФ искали около недели и нашли мертвым

В Саратовской области около недели искали пропавшего 59-летнего учителя математики, но обнаружили мертвым. Он пропал после того, как несколько родителей написали жалобы на педагога.

Трагедия произошла в поселке Пинеровка. Родители семиклассников обратились к директору с жалобами на учителя: они утверждали, что мужчина пристает к детям на уроках. Он, якобы, шепчет на ухо или трогает детей за голову, плечи. Родители обещали, что пойдут жаловаться в прокуратуру, и захотели встретиться с учителем.

Педагог отрицал обвинения, но думал, что ему не поверят. Спустя пару дней он исчез.

В поисках участвовали местные жители и волонтеры. В итоге его тело нашли в километре от поселка. По данным Telegram-канала SHOT, педагог совершил суицид.

Известно, что умерший являлся Заслуженным учителем РФ, имел грамоту Минобразования и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В одной школе он проработал 38 лет.

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