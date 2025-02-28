Защищавший жертв миллиардера Эпштейна юрист заявил, что его могли убить в тюрьме

Скандальный миллиардер Джеффри Эпштейн, который обвинялся в торговле людьми и педофилии и которого обнаружили мертвым в тюремной камере, на самом деле мог быть убит. Об этом заявил адвокат Спенсер Кувин, на протяжении многих лет представлявший интересы жертв бизнесмена.

«Я не могу сказать вам, что он определенно не совершал самоубийство, но это выглядит подозрительно», — приводит его слова газета The Daily Mail.

Кувин отмечает, что Эпштейн верил в свое превосходство и то, что рано или поздно следствие против него прекратится — так считал, что его действия нельзя подвести под уголовную статью.

«Он мне прямо сказал: «Я заплатил [девушкам], они согласились, я им ничего никуда не подсыпал. Так что это законно», — вспоминает адвокат.

В связи с этим он задается вполне резонным вопросом — зачем Эпштейну было кончать с собой, если он не чувствовал, что совершил что-то противозаконное — особенно до того, как суд вынес ему приговор.

Как отмечает The Daily Mail, смерть Эпштейна, ожидавшего суда по новым обвинениям в торговле несовершеннолетними девочками с целью сексуальной эксплуатации, безусловно, была удобна для некоторых высокопоставленных и влиятельных людей по всему миру.

Он много общался со знаменитостями, политиками, королевскими особами и топ-менеджерами корпораций по всему миру — наиболее известными его друзьями были нБилл Клинтон, Билл Гейтс, принц Эндрю, бывший глава банковского отдела Barclays Джес Стэйли и премьер-министр Израиля Эхуд Барак. Также предполагается, что он имел связи с израильской разведкой Моссад.

Напомним — буквально сегодня мы писали, что юрист Пэм Бонди начала публикацию ранее закрытых документов из дела Эпштейна.