Началась публикация документов по делу миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна

Журналистка Пэм Бонди начала публикацию новых документов, связанных с делом скандально известного миллиардера Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как отмечается, первая партия файлов была обнародована несколько лет назад и находится в открытом доступе. Бонди рассчитывает, что сможет порадовать читателей эксклюзивными данными.

«Надеюсь, завтра вы увидите новых бортовых журналов, множество имен, множество информации», — заявила она в эфире американского телевидения. Упомянутые выше официально рассекреченные материалы, которые сейчас можно найти в интернете, включали бортовые журналы Эпштейна, его печально известную записную книжку, список улик и список массажисток. Все это было размещено в десяти публикациях на сайте Минюста США.

Напомним — миллиардер, якобы покончивший с собой во время следствия, обвинялся в педофилии, изнасилованиях и торговле детьми. После его ареста появилось множество слухов о «вечеринках Эпштейна», на которых его гости обильно употребляли наркотики и предавались разным видам любви, в том числе и запретным.

При этом список контактов Эпштейна, в котором есть десятки представителей голливудской, политической и модной элиты Запада, был предположительно отредактирован бизнесменом и его давней подругой Гислейн Максвелл.

В ней есть имена Мика Джаггера, Майкла Джексона, Алека Болдуина, Этель Кеннеди, Эндрю Куомо, Наоми Кэмпбелл и Кортни Лав, а также Харви и Боб Вайнштейны, сенатор Тед Кеннеди, актеры Рэйф Файнс, Алан Дершовиц, Джон Керри, Дастин Хоффман, покойная первая жена Дональда Трампа Ивана и дочь Иванка Трамп.

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн спорили на соблазнение принцессы Дианы.