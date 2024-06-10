Заседание по делу Беркович и Петрийчук неожиданно прервали: в суд вызвали скорую помощь

Режиссеру Евгении Беркович (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов) вызвали скорую помощь во время заседания в военном суде. Подозреваемой в оправдании терроризма резко стало плохо. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, 10 июня из-за состояния здоровья подсудимой Беркович было отложено судебное заседание. Адвокат Ксения Карпинская отметила, что Евгении нездоровится, и поэтому ей понадобилась медицинская помощь.

«Беркович была вызвана скорая помощь. О состоянии ее здоровья пока ничего не известно. Судебное заседание может продолжиться сегодня. Это будет зависеть от заключения врачей после обследования Жени», - заявила правозащитница.

Напомним, что вместе с драматургом Светланой Петрийчук (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов) Беркович обвиняется в призывах к террористической деятельности. Причиной возбуждения уголовного дела послужил их спектакль «Финист - Ясный сокол», сюжет которого рассказывает о знакомстве девушек с представителями радикального ислама.

Ранее мама мальчика в Z-шапке отреагировала на вынесение приговора обидчику сына. Мужчине дали 3 года лишения свободы.