Мама мальчика в Z-шапке отреагировала на вынесение приговора обидчику сына

Мама мальчика, на которого напал мужчина из-за Z-шапки, отреагировала на приговор суда. Она посчитала его справедливым и осталась удовлетворена. Об этом сообщает RT.

Женщина призналась, что сейчас с ее ребенком все хорошо. Решением суда она довольна. Напомним, что обидчику ее сына дали три года колонии-поселения.

«С сыном сейчас все хорошо, хотя пришлось после случившегося ходить к психологу. Он занимается в Юнармии», - поделилась россиянка, уточнив, что сын собирается стать военным в будущем или военным корреспондентом.

Отметим, что нападение на ребенка было совершено 2023 году. Мужчина увидел школьника на улице и стал кричать на него, используя нецензурную лексику. Причиной внезапной агрессии стала шапка мальчика с буквой Z. Обвиняемого после этого задержали у его дома. Сначала ему назначили лишь штраф и прекратили уголовное дело, но прокуратура добилась пересмотра.

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