Зарубивший двух пенсионеров в Смоленской области мужчина получил пожизненное

Александр Циркунов, убивший двух пенсионеров в Смоленской области, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Напомним — страшное преступление потрясло Россию два года назад. В 2023 году Александр, будучи пьяным, проник на участок супругов с топором и зарубил их. Женщину, как уточняется, он ударил по голове шесть раз. После этого убийца похитил ценные вещи — раньше он помогал пенсионерам по хозяйству и знал, где они находятся.

«После расправы над пенсионерами подсудимый открыл сейф и похитил из него государственные награды, денежные средства в размере 100 тыс. рублей, охотничье ружье, травматический пистолет и патроны к ним, а также спиртные напитки», — приводит РЕН ТВ заявление зампрокурора области.

Циркунов хотел вывести краденое имущество в Белоруссию, но был оперативно задержан правоохранителями. Спустя два года следствия суд вынес ему приговор.

«Признан виновным в убийстве, разбое, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном приобретении государственных наград и угоне», — сообщили в прокуратуре.

За эти преступления Циркунов получил пожизненное.

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