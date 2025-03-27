Под Нижним Новгородом фермер жестоко избил работника и бросил в карьере

В Нижегородской области суд приговорил главу фермерского хозяйства, который жестоко расправился над работником и велел закопать тело в карьере, к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло в деревне Красная Глинка, где мужчина поругался с одним из работников фермы. Во время конфликта обвиняемый вместе со своим подчиненным жестоко избили потерпевшего. Мужчине было нанесено не менее 67 ударов кулаками по различным частям тела, после чего его привязали за ноги к лошади, которая протащила его по земле несколько метров.

Затем фермер убедился, что сотрудник умер, и приказал другим подчиненным закопать труп в карьере. Родственникам сообщили, что мужчина якобы «ушел в лес и не вернулся».

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Злоумышленника приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

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