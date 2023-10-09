Зарезавший сына фельдшер из Петербурга перед убийством наелся мухоморов

Фельдшер из Санкт-Петербурга, зарезавший своего восьмилетнего сына, был алкоголиком и недавно прошел процедуру кодирования. После этого он увлекся эзотерическими течениями и начал принимать мухоморы.

По данным Kp.ru, 43-летний мужчина съел сразу семь ядовитых грибов, когда его сын вернулся из школы. В ходе допроса он признался, что в этот момент увидел в глазах ребенка демонов и нанес мальчику более десяти ножевых ранений.

По факту убийства возбудили уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ «Убийство», наказание по которому предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

По словам нарколога Олега Стеценко, мухоморы содержат галлюциногены, которые изменяют сознание. У человека под действием грибов нарушается логика восприятия мира.

«Отец совершенно искренне считал, что защищал себя. Факт того, что мужчина был закодирован от алкоголя, я бы тоже брал во внимание», - прокомментировал специалист произошедшую трагедию.

Ранее мы писали, что убийство произошло в квартире на Софийской улице. Около 9 часов вечера второклассник позвонил маме и сказал, что папа сошел с ума и крушит все в доме. Спасти мальчика не удалось. Глава семейства тоже оказался ранен, сейчас он находится в больнице.