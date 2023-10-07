«Папа сошел с ума»: фельдшер убил восьмилетнего сына в квартире

Восьмилетний мальчик погиб от рук отца в Санкт-Петербурге. Мужчина, работающий фельдшером, в какой-то момент стал странно себя вести и напал на сына с ножом. Сейчас он задержан, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Убийство произошло в квартире на Софийской улице. Около 9 часов вечера второклассник позвонил маме и сказал, что «папа сошел с ума». По словам мальчика, глава семейства крушил все в доме. В какой-то момент связь оборвалась и женщина попросила бабушку проверить внука.

Пенсионерка добралась до квартиры, открыла дверь и увидела окровавленного мужчину. Отец ребенка что-то невнятно бормотал про себя, а на кухне лежало тело его сына. Спасти мальчика не удалось. Глава семейства тоже оказался ранен. Ему оказали необходимую помощь в больнице. В настоящий момент расследованием убийства занимаются следователи.

Ранее в Омской области местный житель расправился с двумя маленькими сыновьями. После убийства мужчина покончил с собой.