Зарезавший 17-летнюю подругу подросток ранее принудил знакомого и его девушку к сексу при людях

15-летний подросток, который зарезал 17-летнюю подругу в Екатеринбурге, ранее взял парня из компании «на слабо», снял видео секса с ним и его девушкой в подъезде, а потом распространил знакомым. О том, что школьник замешан в сливе секс-видео, рассказала старшеклассница, знающая школьника.

«Подозреваемый был замешан в «сливе» видео 18+ среди школьников. Взял «на слабо» одного парня, снял видео с ним и его девушкой и потом «слил» всем знакомым», - рассказала девушка сайту mk.ru.

Ей известно, что юноша параллельно с 17-летней девушкой встречался с другой, то есть изменял.

Парень с 2021 года состоял на учете в ПДН, воспитывался в полной семье, имел «нехорошую» репутацию в школе.

В день, когда произошло убийство, девушка и ее парень пришли в гости к общему другу. Они распили бутылку водки, а затем 15-летний школьник принялся выяснять отношения с подругой.

Он спрашивал, изменяла ли она ему, а потом потащил в ванную. Там парень запер дверь и стал избивать девушку. Общий знакомый, услышав крики, написал родителям смс. Они вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители обнаружили у девушки ножевые ранения шеи. Подозреваемый задержан.

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