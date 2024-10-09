Зарезавшая сестер школьница из Тольятти считала отчима тираном и думала, что других детей любят больше

Девочка, которую обвиняют в убийстве двух маленьких сестер, плохо относилась к отчиму и отговаривала мать от примирения с ним. По данным Telegram-канала Mash, 13-летняя школьница считала, что других детей в семье любят больше нее.

Источник выяснил, что отношения у подозреваемой с отчимом не складывались. Она считала его тираном и не хотела с ним жить. Когда мама девочки выгнала сожителя из дома, несовершеннолетняя не желала его возвращения. Но родительница не послушала ее и все-таки вновь сошлась с возлюбленным.

Посчитав, что никому нет до нее дела, школьница решила убить дочерей отчима. Сделала она это, когда мама с сожителем были на допросе в полиции. Предварительно, когда они вернулись домой и увидели тела детей, девочка ушла гулять, а затем призналась в содеянном.

Следователи изучают телефон подростка и выясняют все обстоятельства случившегося. Уголовное наказание подозреваемой не грозит, так как ей 12 лет. После допроса ее отправили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

Ранее соседи семьи из Тольятти предположили, что девочка могла убить сестер не одна.