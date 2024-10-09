Некие группы в социальных сетях или сообщник: убившая двух сестер школьница могла действовать не в одиночку

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства громкого убийства в Тольятти. В результате нападения погибли две девочки. По подозрению в совершении преступления была задержана их старшая сестра. На допросе школьница призналась в расправе. Предполагается, что 13-летний подросток действовал в одиночку, однако соседи по дому так не считают.

Они рассказали в беседе с журналистами Kp.ru, что старшая девочка часто оставалась с младшими сестрами наедине. В день, когда случилась трагедия, еще один ребенок из семьи вернулся домой раньше родителей и увидел страшную картину: трупы двух несовершеннолетних родственниц.

После этого на место прибыли родители и соседи. Они увидели, что случилось, и вызвали экстренные службы. Мотивы девочки, которая призналась в убийстве, пока не ясны. Соседи семейства считают, что школьница вряд ли действовала в одиночку. По их мнению, ей помогал сообщник или она вступила в некие группы в социальных сетях.

Ранее в Тольятти зарезавшую сестер девочку отправили в психиатрическую больницу. До этого она была на допросе и общалась в психологом.