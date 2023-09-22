В Москве задержали терапевта, ночью напавшего с ножом на 20-летнего мужчину

В Москве врач-терапевт напал на 20-летнего уроженца Кыргызстана с ножом. Подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали в квартире.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Инцидент случился в ночь с 17 на 18 сентября на перекрестке улиц Озерная и Никулинская. В результате уличного конфликта 30-летний терапевт напал на приезжего с ножом, а затем скрылся.

Врачи обнаружили у пострадавшего две резные раны предплечья и ножевое ранение в области лопатки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Доктора со стажем 6 лет, работающего в частной клинике, задержали в его квартире. Как выяснилось, пациенты жаловались на врача: в отзывах они отмечали, что врач ничего не объяснял и относился к их болезням легкомысленно.

Ранее сообщалось, что в Курганской области мужчина поссорился с сожительницей и порезал ей рот кухонными ножницами. Суд назначил ему несколько месяцев исправительных работ. Также с зарплаты осужденного будут вычитать 10% в пользу государства.