Зарезал братьев и их родственника: правоохранители раскрыли тройное убийство 24-летней давности

Суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который был признан виновным в убийстве трех человек в Нижегородской области. Он совершил преступление 24 года назад, 23 из которых скрывался от следствия.

Тройное убийство произошло в 1999 году, передает Telegram-канал Ni Mash. Мужчину вернулся из армии в нижегородскую Беласовку и узнал, что его отец умер в результате нападения. Из мести демобилизованный расправился с предполагаемыми виновниками — двумя братьями и их родственником.

После этого мужчина переехал на Урал. Он 23 скрывался от следствия. Когда убийцу нашли, то выяснилось, что тот работал инструктором по прыжкам с самолета и даже успел завести семью. Несмотря на заслуги и многочисленные грамоты, фигуранта уголовного дела приговорили к пожизненному сроку.

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