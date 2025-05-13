Зарезал бабушку и дядю: девятиклассник устроил дома поножовщину в ходе ссоры

В Перми семейный конфликт обернулся трагедией: ученик девятого класса расправился со своими родственниками. От рук несовершеннолетнего погибли бабушка и дядя, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Жестокое убийство произошло 12 мая в одной из квартир на улице Коминтерна. В тот день 16-летний юноша повздорил с дядей. В пылу ссоры несовершеннолетний схватился за нож, после чего нанес им ранение близкому человеку.

«Бабушка попыталась вмешаться, но он несколько раз ударил ножом и ее», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

В итоге оба взрослых погибли. Сотрудники правоохранительных органов задержали девятиклассник. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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