Зарезал бабушку и дядю: девятиклассник устроил дома поножовщину в ходе ссоры
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В Перми семейный конфликт обернулся трагедией: ученик девятого класса расправился со своими родственниками. От рук несовершеннолетнего погибли бабушка и дядя, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
Жестокое убийство произошло 12 мая в одной из квартир на улице Коминтерна. В тот день 16-летний юноша повздорил с дядей. В пылу ссоры несовершеннолетний схватился за нож, после чего нанес им ранение близкому человеку.
«Бабушка попыталась вмешаться, но он несколько раз ударил ножом и ее», — заявил источник, знакомый с ситуацией.
В итоге оба взрослых погибли. Сотрудники правоохранительных органов задержали девятиклассник. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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