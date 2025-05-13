В Кемерово 17-летний студент зарезал отчима, угрожавшего убить его мать

В Кемерово 17-летний студент колледжа напал с ножом на отчима и зарезал его. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной стали угрозы мужчины, которые он адресовал жене.

По данным источника, поздно вечером сожители сильно поссорились. Их конфликт происходил на глазах у двух сыновей женщины – 17-летнего и 8-летнего. Отмечается, что мужчина грозился убить супругу, и это был не единственный подобный эпизод. Предварительно, он регулярно ее избивал.

В день очередного конфликта студент колледжа решил заступиться за мать. Он взял нож и набросился на отчима. Подросток нанес два удара в живот. От полученных ранений россиянин скончался.

Пока информации о возбуждении уголовного дела нет. Сообщается, что на погибшего регулярно поступали жалобы в полицию.

Ранее в московском метро пьяный мужчина упал на женщину и сломал ей ногу. Пострадавшая тоже была в нетрезвом состоянии.