Зарегистрировано 8012 пострадавших: от укуса клеща скончался первый житель Свердловской области

В Свердловской области зарегистрировано 8012 случаев укусов клещей, один из них оказался летальным, передает Ura.ru со ссылкой на заявление регионального Роспотребнадзора.

По данным представителей ведомства, жертвой трагичного случая стала 66 летняя жительница региона. Пенсионерка скончалась от клещевого энцефалита. Прививку от этого заболевания россиянка не делала.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 22 мая с подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 16 жителей Свердловской области. Боррелиоз подозревают у 61 пациента.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал сайту «Страсти», как защитить себя от клещей в опасный период.