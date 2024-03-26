Какие опасные инфекции передают клещи и как от них защититься: советы врача Лебедева
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В России ежегодно порядка 500 тысяч человек обращаются за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Вероятность встречи с этими членистоногими достаточно высока практически на всей территории нашей страны. Но далеко не все они представляют опасность для человека. О том, как защитить себя и что делать, если клещ уже «присосался», порталу «Страсти» рассказал Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
По словам эксперта, бояться следует клещей, инфицированных возбудителями различных бактериальных и вирусных инфекций и способных передать при присасывании их человеку. Жизненный цикл иксодовых клещей составляет от 2 до 8 лет. Клещи активны в течение всего года, кроме зимних месяцев (зимой клещи «спят» - прим. «Страсти»).
Опасные для человека клещевые инфекции относятся к природно-очаговым заболеваниям. Что это такое? Природный очаг инфекции - определенная, ограниченная территория, на которой есть и источник инфекции (возбудитель), и факторы передачи (переносчик). Именно в таком очаге происходит циркуляция заболевания, именно на этой потенциально опасной территории возможно инфицирование человека «клещевыми» инфекциями.
Правильнее говорить не о «клещевых» регионах, а о эндемичных территориях, на которых есть возбудитель конкретного заболевания. На разных территориях, в разных странах и регионах распространённость возбудителей клещевых инфекций различна. Подавляющее большинство природно-очаговых инфекций (в том числе – «клещевые») не передаётся от человека к человеку.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Самыми распространенными инфекциями, передающимися клещами, являются вирусный клещевой энцефалит (ВКЭ), иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ, болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), клещевые пятнистые лихорадки.
Самым опасным заболеванием является клещевой вирусный энцефалит. Клинически развернутое течение КВЭ может представлять угрозу не только здоровью, но и жизни человека. Одновременно КВЭ - единственная клещевая инфекция, которую можно предотвратить с помощью вакцинации.
Иксодовый клещевой боррелиоз - самая распространенная «клещевая» инфекция в Европейской России и, в частности, в Московском регионе. На разных территориях распространённость и степень инфицированности клещей возбудителями ИКБ различна и может составлять от 25 до 50%.
Первые симптомы острой инфекции проявляются в среднем через 10-14 дней после инфицирования. На коже, в месте присасывания клеща, образуется мигрирующая эритема - красноватое пятно диаметром не менее 5 см, с бледным центром, напоминающее кольцо, которое в течение нескольких дней продолжает увеличиваться – мигрировать. Но в 10-50% случаев встречаются безэритемные формы ИКБ, что затрудняет диагностику и своевременное лечение.
Значительно реже регистрируются случаи заболевания гранулоцитарным анаплазмозом и моноцитарным эрлихиозом человека. При своевременных диагностике и лечении для этих инфекций характерны полное излечение и отсутствие осложнений.
Ежегодно в России в среднем регистрируется до 2,5 тысяч случаев заболевания из группы клещевых пятнистых лихорадок (КПЛ). Возбудителями КПЛ являются различные виды риккетсий, обитающих в разных регионах нашей страны - Урале, Сибири, Дальнем Востоке, юге России, Крыму.
Своевременная диагностика и лечение способствуют доброкачественному течению заболевания с благоприятным исходом.
Как защититься?
Вопреки распространенным мифам, клещи с деревьев не падают, не прыгают и, тем более, не летают. Атака происходит снизу, из высокой травы или с низкого кустарника. Очутившись на теле человека, клещи двигаются вверх в поисках наиболее удобного места для присасывания – туда, где кожа нежная, тонкая и богатая сосудами (в подмышечной области, в паху, у детей – на шее, ближе к голове).
Следует учитывать, что непосредственно сам момент присасывания клеща довольно трудно заметить – при присасывании клещ со слюной выделяет обезболивающий компонент, своего рода местный анестетик. Поэтому нужно по возможности предотвратить само нападение.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Главные правила безопасности при посещении «опасных» мест:
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Одежда должна быть максимально закрытой, светлой и однотонной (так проще заметить клеща). Брюки желательно заправить в носки. Обязателен головной убор (или капюшон).
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Одежду следует обработать акарицидными средствами от клещей, предварительно внимательно прочитать инструкцию на упаковке средства.
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В походе не следует ставить палатку посреди опушки, где растет трава.
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Не сидеть и не лежать на траве.
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Не приносить в дом полевые цветы.
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Придя из леса, следует обязательно осмотреть себя, своих спутников и домашних животных.
Что делать, если клещ присосался?
Чем дольше клещ сосет кровь - тем выше риск передачи возбудителей инфекций. Поэтому присосавшегося клеща необходимо быстро и аккуратно удалить. Клеща нельзя мазать маслом и едкими жидкостями - это только повышает возможный риск передачи инфекции. Самый удобный и эффективный способ - удалить клеща с помощью специальной клещевой отвертки (клещеверта).
После удаления клеща не нужно выбрасывать. Разовьется или не разовьется заболевание после присасывания клеща – своего рода лотерея, поэтому огромное значение имеет профилактика «клещевых» инфекций на основе комплексного лабораторного исследования снятого клеща.
Клеща необходимо доставить в лабораторию как можно скорее - при обнаружении в клеще возбудителей инфекции может потребоваться проведение медикаментозной профилактики по назначению врача-инфекциониста. А чем быстрее она будет проведена – тем меньше вероятность развития заболевания.
Для проведения исследования и получения корректных результатов следует сохранить клеща в максимально неповрежденном состоянии. Если клещ живой - поместить в герметично закрывающуюся емкость с несколькими травинками; если мертвый - поместить в емкость (герметичный пакет) и положить в термос со льдом.