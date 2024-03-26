Какие опасные инфекции передают клещи и как от них защититься: советы врача Лебедева

В России ежегодно порядка 500 тысяч человек обращаются за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Вероятность встречи с этими членистоногими достаточно высока практически на всей территории нашей страны. Но далеко не все они представляют опасность для человека. О том, как защитить себя и что делать, если клещ уже «присосался», порталу «Страсти» рассказал Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам эксперта, бояться следует клещей, инфицированных возбудителями различных бактериальных и вирусных инфекций и способных передать при присасывании их человеку. Жизненный цикл иксодовых клещей составляет от 2 до 8 лет. Клещи активны в течение всего года, кроме зимних месяцев (зимой клещи «спят» - прим. «Страсти»).

Опасные для человека клещевые инфекции относятся к природно-очаговым заболеваниям. Что это такое? Природный очаг инфекции - определенная, ограниченная территория, на которой есть и источник инфекции (возбудитель), и факторы передачи (переносчик). Именно в таком очаге происходит циркуляция заболевания, именно на этой потенциально опасной территории возможно инфицирование человека «клещевыми» инфекциями.