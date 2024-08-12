В Николаевской области Украины 12 тысяч человек заразились неизвестной болезнью. Среди симптомов – сильная головная боль, тяжесть в груди, сдавливание в горле, повышенная утомляемость.

Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на собственный источник.

Киевские власти утверждают, что у людей признаки коронавируса. Однако издание пишет, что симптомы могут указывать на применение боевых отравляющих веществ в малых дозах.

Источник сообщил, что это может быть тестовый вариант готовящейся Киевом химатаки. Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин не исключает такой вероятности. Он полагает: «что-нибудь уже применили». Никулин назвал это «вопиющим фактом», который не должен остаться без ответа и требует принятия срочных мер.

По словам эксперта, ВСУ уже использовали данный метод и применяли хлорпикрин: в зависимости от концентрации такое оружие может оказаться летальным.

Ранее стало известно, что тело расстрелянной ВСУ жительницы Суджи не могут вывезти из морга с 7 августа.