Тело расстрелянной солдатами ВСУ беременной женщины с 7 августа не могут вывезти из Суджи

Тело 24-летней беременной женщины с 7 августа не могут вывезти из Суджи. Как рассказал муж убитой Артем Кузнецов, все пытаются помочь с вывозом, но безуспешно.

Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина сообщил: «Все курсе, что моя жена там. Все в курсе, что я не могу вывезти ее оттуда. Все пытаются помочь, но пока безуспешно».

Пока тело женщины находится в морге, расположенном в районной больнице в Судже. Там отсутствует электричество. Свекровь погибшей ранее говорила: есть риск, что тело «просто там пропадет».

Артем рассказал, что помогают и военные, и волонтеры, и другие семьи, однако «там сложная ситуация». По его словам, «нужно ждать».

Ранее мужчина рассказал, что ВСУ расстреляли его беременную жену из засады в кустах. Это произошло, когда семья пыталась эвакуироваться.