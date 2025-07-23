Заработал на цифровой валюте более 10 млн: четверо темщиков похитили 18-летнего криптомиллионера в Москве

В Москве 18-летний молодой человек пережил похищение и ограбление. Жителя столицы, который зарабатывал на криптовалюте, увезли в неизвестном направлении четверо безработных — они хотели заполучить огромные деньги за освобождение пленника, но из-за жажды легкой наживы поплатились.

Подробности истории приводит mk.ru. По информации СМИ, молодой москвич заработал на криптовалюте более 10 млн рублей. Об этом прознали четверо гостей столицы, которые в один из дней организовали похищение парня.

Жертву вывезли за город. Там злоумышленники отобрали у жителя Москвы криптокошелек, телефон и наличные. Парень к тому моменту придумал план, как выбраться из заточения. Он пообещал похитителям большие деньги за освобождение, и они пошли на уступки. В итоге молодого человека отпустили, чтобы он собрал нужную сумму, но вместо этого он обратился за помощью в полицию. Вскоре банда была изобличена и задержана.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области разыскивают 53-летнего мужчину. Его могли похитить и сделать рабом на ферме.