Близкие считают, что он попал в рабство на ферму: в Ростовской области разыскивают 53-летнего мужчину

Россиянка уже неделю разыскивает 53-летнего отца, который пропал в Ростовской области. Она считает, что родителя могли похитить и сделать рабом на ферме.

Женщина рассказала о случившемся в беседе с Telegram-каналом Осторожно, новости. По ее словам, отец возвращался домой и ждал автобус на остановке. Там к нему, как выяснила дочь, подошли представители «цыганской диаспоры». Они увели мужчину в неизвестном направлении, и с того момента о нем почти нет никаких новостей.

Спустя время родственники смогли позвонить пропавшему, но вместо него ответил другой мужчина. Он заявил, что вместе с хозяином телефона находится в поселке Койсуг Ростовской области, где трудится у корейцев за небольшую плату.

Дочь исчезнувшего мужчины посетила данный населенный пункт, но не нашла там отца. Местные подтвердили, что двух мужчин действительно привозили на работы в поле, однако дальнейшая их судьба неизвестна.

По словам жителей области, это уже не первый случай, когда неизвестные похищают людей и превращают их в рабов. Не так давно участковому удалось высвободить одного такого гражданина из неволи.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался похитить девочку. Он затащил подростка в свой автомобиль.