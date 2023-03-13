Запущенное инфекционное заболевание: 5-летняя россиянка внезапно умерла на больничной койке

Пятилетняя девочка внезапно умерла в Волгоградской области. Девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии – медики уже не смогли ничего сделать.

В итоге малышка умерла на больничной койке в Городищенской ЦРБ. Врачи делали все возможное, но их усилия не увенчались успехом.

В настоящее время причины смерти устанавливаются. Как пишет сайт aif.ru, гибель могла быть связана с запущенным инфекционным заболеванием. Другая версия, учитывая состояние девочки, – позднее обращение к врачам.

Ранее в Красноярском крае семимесячная девочка умерла от отравления неизвестным веществом. Ребенка доставили в больницу с признаками острого отравления, а затем перевели в перинатальный центр. Там ребенок умер, не выходя из комы. По некоторым данным, девочка могла съесть пластилин, но официальные структуры отрицают эту версию.