В Красноярском крае девочка умерла от неизвестного вещества

В Красноярском крае семимесячная девочка умерла от отравления неизвестным веществом. Семья, в которой воспитывался ребенок, на учете нигде не состоит.

Трагедия произошла в селе Карабула. 11 октября у девочки появились признаки острого отравления. Она была доставлена в районную больницу. Ребенка положили в реанимацию.

Позже девочку перевели в Красноярский перинатальный центр. 18 октября малышка скончалась, не выходя из комы.

Появилась информация, что она проглотила пластилин, однако в Следственном комитете отрицают эту информацию – данных, что ребенок съел материал для лепки, нет.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти ребенка. Возбуждено уголовное дело.

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