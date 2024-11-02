Запугивают и избивают других детей: банда во главе с 13-летней девочкой держит в страхе российский поселок

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту обращения жителей поселка Буланаш Артемовского городского округа в Свердловской области. Они пожаловались на банду подростков, которая избивает и запугивает детей, передает URA.RU.

Правоохранителям стало известно, что банду несовершеннолетних, которая держит в страхе местных жителей, возглавляет 13-летняя девочка из неблагополучной семьи. Отец ребенка просит его изолировать от общества из-за сложного характера. Мать юной хулиганки отбывает наказание в колонии.

Всего в семье пять детей. С ним пытается справиться отец. При этом двое из них уже помещены в учреждения закрытого типа за причастность к угонам авто и кражам.

В настоящее время правоохранительные органы уже установили личности подсобников юной предводительницы и проводят проверку.

Жестокие подростковые банды уже не редкость для российских городов. Так, в Самарской области девочка-инвалид потеряла слух после нападения сверстников. Между несовершеннолетними произошел конфликт, и юноши решили разрешить его жестоким образом. Они заставляли жертву пить из лужи, рвали на ней одежду, избили до разрыва барабанной перепонки.