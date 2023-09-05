Запрыгнули на машину: лихачи на Lada избили подростка и его отца за сделанное на дороге замечание

В Махачкале водитель и его попутчик на автомобиле Lada избили пожилого мужчину и двоих его сыновей за сделанное на дороге замечание. Злоумышленники резко остановились перед машиной – мужчина успел затормозить, но пожурил водителя.

Подробности инцидента сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Замечание водителя не понравилось лихачам – они догнали автомобиль обидчика и запрыгнули на машину. Потом водитель ударил старшего сына, а пассажир – отца, тот потерял сознание.

Придя в сознание, отец увидел, что младший, 14-летний сын, тоже в крови. Подросток получил сотрясение мозга, у него диагностировали ушибы, разбита губа.

Нарушители доставлены в полицию.

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