Запрыгнул на чужой автомобиль и походил по крыше: хоккеист устроил дебош после проигрыша

Игрок хоккейной команды «Амур» Александр Хохлачев отметился хулиганской выходкой после проигранного матча в Хабаровске. Спортсмен забрался на чужой автомобиль, попрыгал на нем, а позже объяснил свое поведение шуткой, передает Life.ru.

Инцидент произошел около четырех часов утра. Хоккеиста заметили в компании коллег на одной из улиц города. Мужчина по какой-то причине запрыгнул на чужую машину, а после попрыгал на ней. Владелец автомобиля возмутился поступком форварда. Однако Хохлачев не стал извиняться за поведение и назвал свои действия шуткой.

Накануне, 14 октября, команда «Амур», за которую играет Александр, уступила в домашнем матче казанскому «Ак Барсу». При этом Хохлачев покинул лед, так и не забив ни одной шайбы. Хоккеист не приносит своей команде очки уже на протяжении 11 матчей.

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