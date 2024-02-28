Запросил доклад о ходе проверки: Бастрыкин заинтересовался смертью бизнесмена после операции в клинике Хайдарова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова. Об этом стало известно из Telegram-канала ведомства.

Гаврилов, по данным СМИ, умер после операции на желудке в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Бизнесмену стало плохо дома, но он отказался от госпитализации, а затем впал в кому и скончался.

Столичными правоохранителями была организована проверка по факту случившегося. Обстоятельствами дела заинтересовался председатель Следственного комитета России. Бастрыкин поручил представить ему доклад о проделанной работе.

Ранее адвокат Александр Добровинский, ранее представлявший интересы доктора Хайдарова, прокомментировал смерть бизнесмена в клинике. Он заявил, что Тимур не имеет никакого отношения к трагичному случаю.