Запретили пить воду и есть: восьмилетняя девочка прыгала на батуте по приказу родителей, пока не умерла

Восьмилетняя американка погибла по вине жестоких родителей. Они заставили девочку прыгать на батуте до тех пор, пока она не умерла, передает британская газета The Daily Mirror.

По данным СМИ, школьницу регулярно наказывали за маленькие провинности. В очередной раз родители придумали самую настоящую смертельную пытку для ребенка.

Когда на улице была невыносимая жара, они заставили дочку прыгать на батуте. При этом взрослые лиши несовершеннолетнюю еды и воды.

Школьница не вынесла такого наказания и умерла. Ее гибель признали убийством. Главу семейства приговорили к 18 годам тюремного заключения, а мать получила три пожизненных срока.

Ранее сообщалось, что американка расправилась с племянниками и ездила с их останками по стране. Она хранила их в багажнике несколько месяцев.