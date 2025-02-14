Ездила с ними несколько месяцев: полицейские нашли в машине у женщины останки двух племянников

В США женщину приговорили к 50 годам тюремного заключения. Она убила двух несовершеннолетних племянников, а после хранила их трупы в машине, передает CBS News.

О случившемся узнали после проверки транспортного средства. В 2021 году полицейские остановили автомобиль с американкой за рулем. Стражи порядка сразу почувствовал запах разложения и заметил в салоне личинок.

Как оказалось, в машине у женщины хранились останки двух племянников. Одни из них принадлежат семилетней девочке, а другие — пятилетнему мальчику. Они попали к тете по воле матери. Женщина не захотела больше воспитывать детей. А после это надоело и их родственнице.

В итоге американка расправилась с племянниками. Их останки она возила в машине несколько месяцев.

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