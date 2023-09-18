Запретил матери звонить в скорую: отчим до смерти избил двухлетнего мальчика

В Приморье мужчина отправится на девять лет в колонию строгого режима за то, что избил до смерти двухлетнего мальчика. Он со всей силы ударил ребенка рукой по голове и шее. Об этом сообщает kp.ru.

В августе прошлого года 30-летний житель Камень-Рыболова избил сына сожительницы. После этого состояние ребенка постепенно ухудшалось. Мать мальчика хотела вызвать бригаду скорой помощи, но мужчина запретил ей это делать.

«Утром 1 сентября малыш практически перестал подавать признаки жизни, и только тогда горе-родители обратились за медицинской помощью», – передают в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Однако спасти ребенка не удалось, он умер прямо в больнице. Мужчина сначала признал вину, но во время судебного заседания отказался от своих слов и заявил, что стражи правопорядка оказывали психологическое давление в его сторону. Он пытался всех убедить в том, что малыша избила его мать.

При этом на видео, записавшем момент дачи показаний, не было зафиксировано никакого давления со стороны полицейских. К тому же после выяснилось, что отчим не раз избивал мальчика. Суд признал мужчину виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

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