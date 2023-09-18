Видели мужчину с коробкой: около озера найден труп пенсионерки с повреждением шеи

В Санкт-Петербурге около озера нашли труп пожилой женщины с разорванной шеей. Очевидцы говорят, что недалеко от этого места на пустыре видели подозрительного мужчину с коробкой, а после раздался хлопок. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, погибшую нашли в сидячей позе. Предположительно, она является 64-летней местной жительницей. Труп был найден у озера Долгое. Следователям предстоит разобраться в запутанной истории, но очевидцы рассказали, что видели недалеко от этого места мужчину с коробкой. После они услышали хлопок, похожий на взрыв.

Отмечается, что в кармане у женщины был листок с ее именем, фамилией и датой рождения. Специалисты изъяли с места происшествия одежду. Обстоятельства и детали гибели женщины устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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