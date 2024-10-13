Запрещала ему пить алкоголь: молодой хоккеист из Подмосковья убил свою мать

Сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего хоккеиста в Подмосковье, который подозревается в убийстве 47-летней матери. Конфликт между родственниками вспыхнул из-за алкоголя, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, в последняя время у парня возникли проблемы на профессиональном поприще. Из-за этого спортсмен стал злоупотреблять алкоголем. Мама молодого человека была против вредной привычки сына. На этой почве у них часто случались конфликты.

Последний из них произошел в пятницу. Женщина вернулась домой и нашла сына пьяным. Завязался конфликт, который кончился тем, что хоккеист сначала избил мать, а потом порезал.

Спасти жительницу Подмосковья не удалось. За содеянное парню грозит 15 лет лишения свободы.

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