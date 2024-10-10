Раскрыта основная версия убийства сестер 13-летней школьницей в Тольятти

13-летняя школьница из Тольятти могла убить двух маленьких сестер, так как не хотела с ними сидеть. По основной версии следствия, девочку заставляли присматривать за детьми, когда у нее были планы на встречи с друзьями. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что родители часто просили старшую дочь оставаться с младшими. В день убийства девочка вновь присматривала за сестрами, так как мама с отчимом ушли на допрос в полицию. Но вместо этого школьница хотела гулять, поэтому пришла в бешенство. Уточняется, что у нее уже были приступы агрессии, из-за которых она наблюдалась у психолога.

Предположительно, из-за злости подросток схватила нож и ударила им сестер. Одну из них она еще покусала за шею. После этого она оставила тела детей в квартире и пошла гулять. А когда домой вернулись мать с отчимом, она созналась, что убила девочек.

Подозреваемую в убийстве доставили в психдиспансер для проведения экспертизы. Ее могут отправить на принудительное лечение.

Ранее сестра школьницы, убившей девочек, опровергла, что она ревновала родителей к другим детям.