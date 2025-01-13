Заповедная территория: пилот легкомоторного самолета погиб после крушения в реку с крокодилами

Легкомоторный летальный аппарат потерпел крушение в Австралии. В результате падения один человек погиб и один выжил. Воздушная техника упала в реку, которая полна крокодилами, передает 9NEWS.

По данным СМИ, легкомоторный самолет с пилотом и пассажиркой на борту пролетал рядом с плотиной Фогг в Северной Каролине. По какой-то причине воздушное судно врезалось в нее и через несколько мгновений рухнуло в реку, где водятся крокодилы.

Мужчина, управлявший самолетом, погиб на месте крушения. Женщина-пассажирка, по счастливому стечению обстоятельств, выжила. Пострадавшую эвакуировали с плотины на вертолете в местную больницу. По факту падения самолета компетентные органы начали расследование.

Ранее другое воздушное судно потерпело крушение в Актау. Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, рухнул в степи.