Борт сильно болтало: известно, что делали пилоты перед крушением самолета в Актау

Пилоты потерпевшего крушение пассажирского Embraer E190, летевшего из Баку в Грозный, до последнего момента пытались вести самолет на посадку, чтобы спасти пассажиров. При этом после потери управления борт сильно болтало, резко менялась высота и скорость.

Как пишет Telegram-канал 112, летчики уводили самолет от жилых домов и в итоге он рухнул в степи недалеко от аэропорта города Актау (Казахстан).

Как выяснил Telegram-канал Readovka, самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines управляли российские пилоты Александр Кальянинов и Игорь Кшнякин. Жена одного из них подтвердила информацию.

Отмечается, что экипаж обнаружил техническую неисправность после взлета из аэропорта Баку. Пилоты приняли решение выработать все топливо, чтобы избежать возгорания в случае жесткой посадки.

На борту рухнувшего лайнера было 67 пассажиров и 5 членов экипажа. По последним данным, выжили 32 человека, которые сидели в хвостовой части самолета. Как отмечает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, они располагались на семи последних рядах. При этом 16 пассажиров с первых рядов вылетели из салона сразу после удара самолета о землю. Все, кто сидел в середине, также погибли, их тела обнаружили внутри самолета. Из экипажа выжил только один бортпроводник.

Ранее сообщалось, что причиной отклонения самолета от курса стал сильный туман. Кроме того, борт передал аварийный сигнал в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления.