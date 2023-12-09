Заподозрили в халатности: в Брянске задержали замдиректора гимназии, где произошла стрельба

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора гимназии в Брянске, где произошла стрельба. Работницу образовательного учреждения заподозрили в халатности, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

В четверг, 7 декабря, в одной из брянских гимназий произошла стрельба. В образовательное учреждение пришла вооруженная 14-летняя девочка. Она расстреляла из помпового ружья одноклассников, а после погибла сама.

Один ученик гимназии получил смертельные ранения, еще пятеро были доставлены в больницу. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности. По последнему стражи порядка задержали заместителя директора образовательного учреждения.

Ранее правоохранители возбудили еще одного уголовное дело в отношении мужчины, несовершеннолетняя дочь которого устроила стрельбу в брянской школе. Они считают, что отец довел ребенка до самоубийства.