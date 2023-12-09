Грозит до 17 лет: в отношении отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии, возбудили еще одно дело

Следователи возбудили еще одного уголовное дело в отношении мужчины, несовершеннолетняя дочь которого устроила стрельбу в брянской школе. Правоохранители считают, что отец мог довести ребенка до суицида, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сначала сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о небрежном хранении оружия в отношении мужчины. Перед стрельбой в школе его дочь забрала из сейфа охотничье ружье. Теперь следователи считают, что житель Брянской области довел несовершеннолетнюю дочь до самоубийства. По этому обвинению ему грозит до 17 лет колонии.

Также, по данным СМИ, была задержана заместитель директора гимназии. Женщина отвечала за административно-хозяйственную работу в образовательном учреждении. По обвинению в халатности ей грозит до семи лет колонии.

Ранее мать застреленной в Брянске школьницы рассказала, как погибла ее дочь. По словам женщины, в ее дочь попали из ружья случайно.