Заплатила 100 тысяч рублей: россиянка заказала убийство 12-летней дочери из-за ее плохого поведения

В Челябинской области мать заказала убийство собственной 12-летней дочери. Она обратилась к знакомому и попросила его утопить ребенка за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, жительница поселка Измайловское пригласила в гости приятеля и пожаловалась ему на свою дочь. Женщина отметила, что подросток не слушалась ее и плохо себя вела. Поэтому россиянка решила избавиться от ребенка. Она предложила другу денежное вознаграждение за убийство девочки. Ее план состоял в том, чтобы мужчина утопил несовершеннолетнюю в реке.

Мужчина оказался шокирован просьбой знакомой. Он спрятал ребенка у себя дома, а затем обратился в полицию и рассказал им о намерениях женщины.

Мать девочки задержали. Ей грозит до 15 лет колонии за подстрекательство к убийству малолетнего по найму.

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