Смотрела на избиение и не вмешивалась: педагог натравила школьников на ученика

Прокуратура начала проверку в городе Артеме Приморского края по факту издевательства над учеником школы. На мальчика натравила одноклассников женщина-педагог, передает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, четвероклашка пожаловался родителям на учительницу. Мама мальчика сходила к директору и вопрос, казалось бы, разрешился. Однако педагог захотела отомстить юному обидчику.

Женщина отругала школьника на уроке, а потом на перемене спокойно наблюдала за тем, как его избивают другие дети. После занятий ситуация повторилась. Все попало на камеры видеонаблюдения.

Руководство образовательного учреждения узнало о случившемся и начало проверку. По ее результатам мстительную учительницу уволили.

Ранее сообщалось, что в Тюмени третьеклассника избили за то, что его отец участвует в специальной военной операции. Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию.